Anche le Sardine Siracusane scendono sabato in piazza

Anche a Siracusa scendono in piazza le Sardine, il 25 gennaio alle 18, in contemporanea con altre 8 piazze. Nel capoluogo aretuseo l'appuntamento è in piazza Archimede

Durante la manifestazione si prevede anche musica, letture, riflessioni, arte, con una fase finale ricco di sorprese e di momenti suggestivi che coinvolgeranno allo stesso modo e nello stesso istante tutte le piazze, collegate tra loro.