Siracusa, progetto RIS.CONTR.O sul contrasto all’evasione fiscale

Il Comune di Siracusa, in linea con la strategia del governo nazionale, proseguirà nella lotta all’evasione fiscale, attraverso l’attuazione di concrete azioni di riscossione dei crediti vantati, anche grazie all’impiego degli strumenti, diventati operativi grazie al progetto RIS.CONTR.O.

Questa mattina si è tenuto all'Urban Center l’evento conclusivo del progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso OCPA – Open Community PA 2020 e promosso dall’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

SemplifiSco aggrega oltre 60 banche dati comunali e nazionali, nella disponibilità dei Comuni, per individuare i casi di evasione su tributi locali ed erariali, potenziando la capacità di accertamento, le informazioni sui debitori e i dati di monitoraggio, potenziando la capacità di riscossione.

I partecipanti al progetto sono stati 11, ognuno con il proprio ruolo specifico. A riusare la buona pratica sono stati i Comuni di Ascoli Piceno, Firenze, Pescara, Pollica, Ugento, Venezia e Siracusa (che ha svolto anche il ruolo di capofila), mentre gli Enti cedenti la soluzione sono stati IFEL Fondazione ANCI, il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Unione dei Comuni Modenesi di Area Nord e il Comune di Lucca, contribuendo ciascuno sinergicamente con il proprio bagaglio di esperienza.

Sono state coinvolte anche le classi quinte dei Licei di Siracusa allo scopo di sensibilizzare e formare gli studenti sui temi della legalità, dell’equità fiscale e della perequazione sociale ed economica.