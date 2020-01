Siracusa, questa mattina la Festa della Polizia Municipale: consegnati encomi speciali

Schieramento in Piazza Duomo, a Siracusa, questa mattina in occasione della festa del corpo di Polizia municipale, a cavallo con i festeggiamenti del copatrono di Siracusa san Sebastiano. Sono stati il sindaco Francesco Italia insieme all'assessore alla P.M., Andrea Buccheri e al comandante, Enzo Miccoli, a passare in rassegna i reparti schierati di fronte il sagrato della Cattedrale.

Dopo la benedizione dell'arcivescovo, la celebrazione della santa messa, presieduta dallo stesso arcivescovo monsignor Salvatore Pappalardo, che è stata officiata nella chiesa di Santa Lucia alla Badia. Consegnate benemerenze al personale che si è distinto per particolari azioni.

Di seguito gli encomi speciali

All''ispettore Capo Sergio Cappuccio e all'agente Luca Cerro.

Per il senso di responsabilità e l'attaccamento al dovere denotato il giorno 21 novembre 2019, quando su iniziativa spontanea scaturita da indizi sospetti, scoprivano e contestavano al titolare di un'azienda agricola biologica siracusana, il grave reato ambientale di combustione illecita di rifiuti speciali. All'Ispettore principale Salvatore Lena

Per il senso di responsabilità e l'attacamento al dovere, denotato il 4 marzo 2019, quando seppur libero dal servizio, trovandosi a transitare per Tremmilia, notava un autocarro il cui conducente stava depositando sul ciglio della strada, alcune lastre di amianto. Richiesto l'immediato intervento della sezione Ambientale per i rilievi del caso è stato contestato al trasgressore il grave reato ambientale.