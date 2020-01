Siracusa, il Premio Tiche quest'anno dedicato ad ambiente e sostenibilità

E' Ambiente e sostenibilità il tema della nona edizione del Premio Tiche, organizzato dall’associazione "Per la città che vorrei" con il Cirs Siracusa (Comitato italiano reinserimento sociale), e patrocinata dal Comune di Siracusa.

"Una Città che aspira a un presente all’altezza di una storia importante come quella che caratterizza Siracusa deve riconoscere e coltivare le proprie eccellenze. - ha detto l'assessore alla Cultura, Fabio Granata, questa mattina, in sede di conferenza stampa della presentazione del premio - Il Premio Tiche mi sembra avere questa encomiabile finalità legata alla cittadinanza attiva e alla forza della comunità. Per questo diventa sempre più un appuntamento importante e prestigioso a cui l’amministrazione e l’assessorato alla Cultura non possono che guardare con interesse e offrire il proprio sostegno. Complimenti agli organizzatori anche per la continuità del Premio e per la serietà della sua organizzazione".

Il Premio Tiche, rivolto a studenti di ogni età e adulti, si articola in diverse sessioni: poesia, disegno e fotografia. Previsti anche riconoscimenti speciali per l’impegno e l’attività al servizio della comunità cittadina e premi di eccellenza a quegli alunni degli istituti comprensivi che si sono distinti in alcuni ambiti e che sono stati indicati direttamente dalle scuole.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà venerdì 24 gennaio, alle 18, nella sede del Cirs, istituto di formazione professionale, in via Re Ierone II, 59 a Siracusa.