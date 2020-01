Siracusa, sorpreso a rubare una tv in appartamento: arrestato

E' stato sorpreso dai Carabinieri mentre rubava in un’abitazione. Per tale motivo, nella notte del 18 gennaio, è stato tratto in arresto per furto aggravato Rosario Parentignoti, 36 anni, siracusano disoccupato ed incensurato.

L’uomo si sarebbe arrampicato al primo piano di una palazzina del centro cittadino e dopo aver rotto la finestra di un balcone, sarebbe entrato nell’abitazione trafugando un televisore di ultima generazione.

La refurtiva recuperata è stata restituita intatta al legittimo proprietario, mentre l’arrestato è stato condotto ai domiciliari.