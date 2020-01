Siracusa, volontari del Pci ripuliscono la piazzetta di via Dell'Olimpiade

Una domenica di pulizie per i compagni del PCI Siracusa. Quest'ultimi, volontariamente, nella giornata di ieri, hanno provveduta a estirpare le erbacce e potato alberi e piante della piazzetta di via dell'olimpiade, vicino l'edicola.

Tutta la spazzatura prodotta è stata raccolta e segnala al Comune per il ritiro.