Floridia, morto in sala operatoria l'uomo che si è dato fuoco ieri in strada

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo di 39enne che ieri mattina a Floridia in via Garibaldi è sceso in strada dandosi fuoco.

Erano circa le 9,30 quando è sceso in strada, si è cosparso il corpo di liquido infiammabile e ha acceso il fuoco. Immediato il soccorso dei vicini che hanno cercato di spegnere le fiamme. Contestualmente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono arrivati il 118 e i Carabinieri ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo all'ospedale Cannizzaro di Catania, al Centro Grandi Ustionati.

Qui, nella notte, l'uomo è deceduto in sala operatoria. Aveva riportato ustioni al 98% del corpo