Siracusa nella top ten dei capoluoghi di provincia più cari d'Italia nel 2019

Siracusa figura nella top ten delle dieci città più care in Italia nel 2019. Il dato arriva da uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha messo in fila i capoluoghi di provincia in base ai maggiori rincari in termini di aumento del costo della vita e sulla base dell’inflazione media registrata dall’Istat.

Per Siracusa l'anno scorso si è registrata un'impennata pari a 224 euro a famiglia con un tasso di inflazione pari a 1,1%.

Un'altra città siciliana è riuscita a fare peggio: Trapani dove l’inflazione record dell’1,5%, implica un’impennata del costo della vita pari a 305 euro.

In ambito nazionale il primato spetta a Bolzano dove l’inflazione media dell’1,3% ha determinato, per una famiglia tipo, una stangata pari a 392 euro su base annua. Al secondo posto c'è Modena che, pur avendo un incremento dei prezzi, pari a 1,1%, registra una spesa annua supplementare di 307 euro.

Le 3 città più convenienti, invece sono Ancora, Perugia e Sassari. Tra quelle con minori rincari figura un'altra città siciliana, Caltanissetta con un incremento di spesa di 81 euro e un tasso di inflazione pari allo 0,4%.