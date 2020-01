Siracusa, distrutto il Muro della gentilezza installato dalla Consulta Civica

E' stato inaugurato ieri ad opera della Consulta Civica, e già quest mattina non esiste più: è il Muro della gentilezza installato in Via Rubino, ex capolinea bus urbani ed extraurbani, e dove chiunque poteva lasciare indumenti per i senzatetto. E' stato letteralmente smantellato.

"A nome della Giunta Civica - scrive il presidente Damiano De Simone - esprimo disgusto e tristezza, perché intimidazioni di questo tipo fanno comprendere quanto ancora ci sia da lavorare sulla crescita interiore di alcuni individui. Gli autori con questo gesto non hanno colpito la Consulta Civica, ma tutte quelle persone che ogni giorno vivono all'acqua e al vento. Non ci fermeremo mai - conclude - annuncio nuova installazione il prima possibile".