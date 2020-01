Bologna, Sardine in piazza VIII Agosto: concertone fino a tarda sera

Manifestazione delle Sardine in piazza VIII Agosto a Bologna. Sono già presenti diverse migliaia di persone, si sta riempiendo per il 'concertone' che andrà avanti fino a sera inoltrata e vedrà protagonisti anche personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. L'evento cade a una settimana dal cruciale voto per le Regionali dell'Emilia-Romagna e a due mesi dalla prima manifestazione spontanea in piazza Maggiore, sempre a Bologna, che ha dato il via al movimento di piazza antipopulista in tutta Italia.