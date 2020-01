Augusta, aggressione alla Guardia medica: calci a pugni da una paziente a dottoressa

Una dottoressa in servizio diurno alla Guardia medica allocata nella vecchia ala dell'ospedale Muscatello di Augusta è stata aggredita ieri da una paziente.

La donna di mezza età, secondo quanto riferito dal medico, voleva che le fosse prescritto un medicinale con l'esenzione di cui però non aveva portato la documentazione. Al rifiuto opposto dalla dottoressa, che, peraltro, non essendo dotata di computer e collegamento internet, non poteva verificare le affermazioni della paziente, quest'ultima l'ha aggredita sferrandole un pugno al volto e colpendola con calci.

La dottoressa. che ha allertato il numero unico di emergenza, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Sul posto sono arrivati i Carabiniri ai duali è stata sporta denuncia dell'accaduto.

Un episodio questo che fa emergere il problema della sicurezza alla guardia medica del Muscatello: "La guardia medica è allocata in una zona quasi isolata del presidio. Qui - ci ha riferito la dottoressa - non c'è di stanza una guardia giurata, né abbiamo un pulsante che possa subito allertare i soccorsi. Quando un paziente chiude la porta, potrebbe accadere di tutto senza che nessuno si accorga di niente".