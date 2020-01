L'Eurialo Siracusa travolge il Carlentini e conquista la vetta della classifica

Un altro 3-0 e l’Eurialo stacca il Carlentini in vetta alla classifica del campionato di serie D di volley femminile.

Al PalaCorso di Siracusa ieri sera le verdeblù hanno dominato la partita, in attesa della gara domenicale della Fratelli Di Pasquale Comiso in casa contro l’Avola.

Il primo set è stato quasi in discesa per le padrone di casa, che se lo sono aggiudicate a 17 in 18 minuti. Un po' più lungo e faticoso il secondo, durato 23 minuti e vinto dalle padrone di casa con 6 punti di margine. Nel terzo, il passivo più netto (25-15) anche se il Carlentini, privo della schiacciatrice Laura Fisicaro, ha provato a lottare, ma alla fine si è dovuto arrendere. L’Eurialo (ancora senza l’esperta Mary Mangano) però ha dimostrato di avere un’altra marcia. Adesso è a quota 20 punti in classifica.