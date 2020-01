Berlino, Conferenza sulla Libia: l'appello di Fayez al-Sarraj

Alla vigilia del vertice di Berlino il capo del governo libico di unità nazionale, Fayez al-Sarraj, ha chiesto, in una intervista al quotidiano tedesco Die Welt, che la comunità internazionale intervenga con una forza internazionale per proteggere la popolazione civile libica nel caso in cui il maresciallo Haftar riprenda le ostilità. Proprio ieri sera l'aviazione del generale Haftar avrebbe bombardato una località nel territorio di Misurata, che appoggia il premier Fayez al-Sarraj. Lo scrive la pagina Facebook dell'operazione "Vulcano di collera" citando il portavoce delle forze filo-governative.