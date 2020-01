Siracusa, rinchiuso a Cavadonna medico che uccise 23enne a Paternò

Dovrà scontare nella casa circondariale di Cavadonna, a Siracusa la pena di 20 anni, 11 mesi e 11 giorni per omicidio.

Si tratta del medico catanese Michele Privitera, 60 anni, condannato in via definitiva per l’omicidio di un giovane 23enne commesso nelle campagne di Paternò il 02 gennaio del 2008.

L'ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione Siracusa.