Canicattini Bagni, appartamento a fuoco: all'interno trovato il cadavere carbonizzato di una donna di 57 anni

A fuoco un appartamento in via Solferino 88, a Canicattini Bagni. Sul posto, per domare le fiamme, i Vigili del Fuoco di Palazzolo Acreide, i quali hanno rinvenuto, all'interno dell'abitazione, il cadavere carbonizzato presumibilmente della donna che vi risiedeva, di 57 anni. Presenti anche i carabinieri di Noto. Non è stato possibile ancora individuare le cause.