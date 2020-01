Efficientamento energetico e messa in sicurezza scuole, Scerra: "in arrivo oltre 2 milioni per il siracusano"

E' in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Governo nazionale elargisce 500 milioni di euro per tutti i Comuni. A darne notizia è il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, il quale spiega anche la ripartizione dei fondi per il territorio siracusano.

"Per il capoluogo sono previsti 210 mila euro mentre per Augusta, Avola, Noto, Lentini, Floridia, Rosolini e Pachino lo stanziamento è di 130 mila euro. - spiega Scerra - A disposizione dei comuni di Carlentini, Melilli, Priolo e Francofonte vi sono 90 mla euro; settantamila per Palazzolo Acreide, Sortino, Solarino e Canicattini e infine 50 mila euro a testa per Portopalo, Ferla, Buccheri, Buscemi e Cassaro. Quest'ultimo comune, inoltre, è beneficiario di altri 11 mila euro circa, previsti da un altro provvedimento rivolto a sostegno dei comuni con meno di 1.000 abitanti."

I fondi destinati all'efficientamento energetico, allo sviluppo sostenibile oltre che a interventi di messa in sicurezza negli edifici scolastici o per l'abbattimento di barriere architettoniche.