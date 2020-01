Avola, cocaina e marijuana in casa: arrestato un uomo per spaccio

E' stato bloccato dalla Polizia di Stato di Avola, durante una perquisizione domiciliare, mentre gettava nel water 4 dosi di cocaina e 9 di marijuana. Per detenzione ai fini dello spaccio di droga, è stato arrestato Salvatore Lo Giudice, avolese di 39 anni, già noto alle forze di polizia.

In casa dell'uomo sono stati anche rinvenuti alcuni “grinder” per triturare lo stupefacente, altre dosi di marijuana e di hashish, una macchinetta conta soldi, un bilancino di precisione, un coltello intriso di droga, vario materiale utile al confezionamento dello stupefacente e 120 euro in contanti, probabile frutto dell’attività di spaccio.

Sono stati sorpresi due giovani (di cui un minore) mentre consumavano della sostanza stupefacente e sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa competente.