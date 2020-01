Siracusa, Grienti: "Dopo il taglio delle circoscrizioni si acceleri su sportelli telematici"

Disagi per l’accorpamento delle circoscrizioni. A denunciarlo è l'ex consigliere di Ortigia, Raffaele Grienti, il quale propone "l’istituzione di sportelli telematici posizionati in alcune zone della città per la realizzazione in autonomia di operazioni semplici come quelli per la produzione di certificati di famiglia o di residenza e, in genere, di tutto ciò che rientra in ambito anagrafico e non solo".

Il progetto, peraltro, era inserito proprio nell'ambito del taglio delle circoscrizioni.

"A questo punto è necessario che l’amministrazione comunale ne acceleri l’istituzione, individuando le aree più idonee e posizionando gli sportelli nel più breve tempo possibile per venire incontro alle esigenze degli utenti" - conclude Raffaele Grienti