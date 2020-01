Floridia, nascondeva in casa marijuana divisa in dosi: arrestato

Carabinieri e nucleo cinofili impegnati in un'operazione antidroga a Floridia che ha portato all'arresto di Andrea Stella, 21 anni, disoccupato, colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa dell'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, all'interno di un elettrodomestico perfettamente sigillato, sono stati trovati 100 grammi di marijuana suddivisi in varie dosi, pronte per lo spaccio.

Inoltre, è stato trovato e sequestrato anche materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Il giovane tradotto ai domiciliari