Francofonte, è sparito un uomo di 58 anni: avviate le ricerche

“Rivolgiamo un appello a tutti i francofontesi: da parecchi giorni non si hanno più notizie di un nostro concittadino. È scomparso senza lasciare traccia. A ognuno di voi chiediamo sostegno di qualsiasi tipo ai fini del suo ritrovamento. Inoltre, qualora abbiate informazioni, siete pregati di rivolgervi alla caserma dei carabinieri di Francofonte“.

Così recita un post pubblicato nella pagina Facebook del Comune di Francofonte per la scomparsa del signor Salvatore Miceli, 58 anni, vedovo, del quale non si hanno più notizie dal 7 gennaio.

A denunciarne la scomparsa, ai Carabinieri, pare sia stato il figlio. Al momento dell'uomo nessuna traccia