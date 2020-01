Siracusa, lunedì mattina la Festa della Polizia Municipale

Lunedì, in occasione dei festeggiamenti del copatrono di Siracusa san Sebastiano, si terrà anche la festa del corpo di Polizia municipale in piazza Duomo.

Alle 10 è previsto lo schieramento in piazza dei reparti, che saranno passati in rassegna dal sindaco Francesco Italia, dall'assessore alla P.M., Andrea Buccheri e dal comandante, Enzo Miccoli.

Alle 10,30 la celebrazione della santa messa, presieduta dall’arcivescovo monsignor Salvatore Pappalardo, che sarà officiata nella chiesa di Santa Lucia alla Badia.