Siracusa, persi i fondi per la messa in sicurezza del Canale Galermi

Nessun progetto è stato presentato dal Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, per cui i fondi per la messa in sicurezza del Canale Galermi sono andati perduti.

A dirlo è l'ex deputato regionale, Vincenzo Vinciullo.

"Di chi è la responsabilità oggettiva della perdita del finanziamento? Sicuramente del Consorzio di Bonifica 10 e del suo Commissario, di cui chiedo le dimissioni" - dice Vinciullo