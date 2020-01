Michele Ferrara lascia il Monopoli e approda alla Sicula Leonzio

Entra ufficialmente in casa Sicula Leonzio l'atleta Michele Ferrara. Il difensore nato a Canosa di Puglia il 13 maggio 1993 arriva a titolo temporaneo dalla S.S. Monopoli 1966.

Cresciuto nel settore giovanile del Barletta, Ferrara colleziona le prime esperienze con le maglie di Francavilla e Brindisi in Serie D. Nella stagione 2015/16 Ferrara arriva al Monopoli, squadra con cui ha disputato 131 gare negli ultimi cinque campionati. Il calciatore si è già aggregato al gruppo, ed è a disposizione per la gara contro la Paganese.