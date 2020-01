Priolo Gargallo, l'Amministrazione rinuncia a parte della retribuzione che andrà a nuove attività commerciali

Una parte della retribuzione degli Amministratori di Priolo Gargallo, alla quale loro stessi hanno rinunciato, servirà a supportare la nascita di attività commerciali operanti nel territorio comunale.

”Un contributo economico di 10 mila euro a fondo perduto - ha commentato il Sindaco di Priolo, Pippo Gianni - sarà assegnato ad ogni impresa di nuova costituzione. In questo modo - ha continuato il primo cittadino - intendiamo creare nuova occupazione, promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, sostenendo le iniziative imprenditoriali, realizzate in particolare da giovani e soggetti svantaggiati. Gli ambiti sono quelli di interesse per l’Amministrazione comunale, quali commercio, artigianato, industria, turismo e servizi, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, agricoltura a vocazione equo-solidale“.

Lo schema di regolamento per la concessione delle agevolazioni è stato deliberato dalla Giunta e sarà adesso trasmesso al Consiglio comunale per l’approvazione.

Per l’anno in corso, le risorse andranno così ripartite: 50% a soggetti disoccupati under 35, 30% agli altri soggetti disoccupati, 20% a disoccupati ex detenuti.