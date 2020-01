Siracusa, morte Emanuele Scieri: la Procura di Pisa verso la chiusura delle indagini

La Procura di Pisa sarebbe pronta alla chiusura delle indagini sul casa di Emanuele Scieri, il parà siracusano trovato morto in caserma a Pisa il 16 agosto del 1999.

Infatti, per chiudere il caso manca un solo tassello: la consulenza della professoressa Cattaneo sui resti riesumati del 26enne.

A darne notizia è La Nazione sulle pagine di Pisa, dove si legge: "Un lavoro di autentica archeologia forense, a caccia di nuove lesioni (rispetto a quelle già evidenziate da precedenti esami autoptici) a sostegno del copione accusatorio secondo il quale i tre ex caporali avrebbero percosso e costretto la recluta a scalare la torre di asciugatura dei paracadute: dopo averne provocato la caduta lo avrebbero lasciato agonizzante, senza chiamare i soccorsi né avvertire i superiori, determinandone la morte. Indagati per omicidio volontario in concorso: Alessandro Panella di Cerveteri, Andrea Antico di Rimini e Luigi Zabara di Frosinone, tutti 41enni"