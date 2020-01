Siracusa, Ficara e Zito incontrano il commissario della ex Provincia

Il parlamentare Paolo Ficara ed il deputato regionale Stefano Zito, del M5S, hanno incontrato questa mattina il neo commissario straordinario della ex Provincia Regionale di Siracusa, Domenico Percolla, nel palazzo di via Roma.

I due esponenti pentastellati hanno informato il commissario di essere al lavoro su una norma statale che potrebbe anche essere denominata salva-Siracusa.

Confermate le possibilità di investimento della ex Provincia Regionale di Siracusa, in particolare sul fronte viabilità. Recenti provvedimenti del governo nazionale, inoltre, mettono a disposizione dell’ente somme non virtuali per interventi sulla rete viaria, nelle scuole e in altri settori di competenza.

Al termine Ficara e Zito si sono soffermati con i dipendenti riuniti in assemblea nel cortile del palazzo di via Roma.