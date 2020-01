A Priolo l'Università dei videogiochi: avviati i contatti

Formare professionisti nel campo dell’animazione e dei videogiochi a Priolo che potrebbe ospitare una succursale della Judav, l’Università fondata a La Valletta, a Malta, dal parroco di un paese dell’avellinese, soprannominato “Don Joystick”. Il Sindaco, Pippo Gianni, ha già avviato le interlocuzioni per invitare a Priolo il noto parroco e discutere del futuro insediamento della facoltà, che ha già dato lavoro all’80% degli studenti, già occupati in giro per il mondo, nelle principali case di produzione di videogiochi. L’Università permetterà agli studenti di approcciarsi a materie quali programmazione, game design, grafica 3D, animazione, sceneggiatura.

Il Sindaco Gianni punta poi al rilancio del Ciapi: “Da oltre un anno – ha commentato il Sindaco Gianni – chiedo al Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, di far rinascere insieme il Ciapi. Durante il recente incontro che si è tenuto proprio al Ciapi, organizzato sempre da Confindustria, alla presenza del Presidente della regione, Nello Musumeci, quest’ultimo ha annunciato di voler elargire un contributo di 100 mila euro, prelevati probabilmente dalla sua riserva personale, per attuare il progetto da me ideato di ristrutturazione e di rilancio del Ciapi, che può diventare – ha continuato il Sindaco Gianni – non solo nuovamente il centro della formazione delle alte professionalità ma anche Centro di formazione. L’obiettivo – ha concluso Pippo Gianni - è quello di realizzare a Priolo una Università di Ingegneria Chimica ed Ambientale, avviando anche un ragionamento con il parroco di Salerno, Padre Joystick”.