Siracusa, elezioni per l'ex Provincia fissate al 19 aprile

La Regione fissa nuovamente una data per le elezioni delle ex Province, commissariate ormai da sette anni: : è il 19 aprile. Questo quanto ha deciso il governo Musumeci. Saranno elezioni di secondo livello, per le quali saranno chiamati alle urne tutti i sindaci e i consiglieri dei 390 Comuni dell’Isola.

Nelle tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina verrebbero eletti solo i Consigli, mentre nei sei Liberi consorzi le elezioni riguarderanno presidenti e Consigli.

Al momento il Libero Consorzio di Siracusa è guidato da Commissario Domenico Percolla, che ha sostituito di recente Carmela Floreno.