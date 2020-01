Un unico litorale tra Marina di Priolo e Marina di Melilli, si passa ala fase operativa

Passa alla fase operativa il progetto di realizzare un unico litorale tra Marina di Priolo e Marina di Melilli.

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni ha incontrato il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta con il quale ha approfondito la necessità di attivare servizi necessari alla balneazione e allo svago anche nella zona di competenza del Comune di Melilli, attualmente in stato di degrado. All’incontro di ieri erano presenti il Commissario dell’Asi, Achille Piritore, il Commissario dell’Irsap, Gaetano Clemente, il responsabile del settore ambiente dell’ex Provincia, Morello, l’assessore all’Urbanistica e al Mare del Comune di Priolo, Santo Gozzo, i tecnici dei due Comuni.

Gianni ha proposto di verificare la possibilità di acquisire l’ex Sardamag, per realizzare un piccolo albergo a servizio non solo di chi verrà in vacanza nel periodo estivo ma anche in prospettiva della creazione delle Zes, le Zone Economiche Speciali.

Il prossimo passo sarà un incontro tra i tecnici comunali, nel corso nel quale si parlerà di progetti e servizi da realizzare, alcuni dei quali già presenti a Marina di Priolo, come parcheggi e pullman da e per il mare, che dovranno essere estesi anche a Marina di Melilli, con la partecipazione alle spese da parte del Comune.