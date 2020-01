Siracusa, diserbo e pulizia in contrada Targia

Diserbo e via alle erbacce in contrada Targia a Siracusa, vicino ai ccr. Al lavoro da questa mattina i dipendenti della ditta Tekra, che gestisce il servizio di igiene urbana in città. A darne notizia è l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri.

Ripulita l'area verde e tolte le erbacce a bordo strada