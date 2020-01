Limoni turchi sequestrati Siracusa, Corrao presenta interrogazione all’Ue

E' di ieri la notizia del sequestro di oltre ventimila chili di limoni varietà Meyer di provenienza Turca, ad un'azienda importatrice, perchè non erano idonei al consumo umano.

La vicenda è approdata a Bruxelles grazie ad un nuova interrogazione all’Ue dell'eurodeputato siciliano Ignazio Corrao.

"Il sequestro dei limoni turchi a Siracusa è l’ennesima vicenda paradossale che grida vendetta in mondo che sembra impazzito. Adesso vogliamo i nomi degli importatori che hanno avuto il coraggio di acquistare limoni tossici, non adatti al consumo umano nella terra che produce i limoni più buoni del mondo" - dice l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle - "Nonostante l'ottimo lavoro portato avanti dagli addetti al controllo della merce che entra nei nostri confini - spiega Corrao - bisogna anche sottolineare che il susseguirsi di sequestri e merce non idonea, deve far riflettere e far reagire la Commissione Europea e le istituzioni responsabili. Restiamo dall'idea di inserire una regola di divieto d’importazione nelle regioni nelle quali i prodotti come grano, agrumi e ortaggi, rappresentano un importante volano di sviluppo e un fondamento economico storico. La nuova Commissione Europea prenda l’impegno di avviare una seria politica di tutela e sostegno economico alle produzioni agrumarie locali, che preveda anche l’intensificazione dei controlli e barriere anche tariffarie all’ingresso, soprattutto nel periodo di raccolta e formazione del prezzo” - conclude Corrao.