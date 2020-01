Siracusa, Inda: firmato il decreto di nomina di Marina Valensise

Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha firmato il decreto di nomina di Marina Valensise.

Marina Valensise è ufficialmente il nuovo consigliere delegato della Fondazione Inda. Succede a Mariarita Sgarlata, scomparsa prematuramente.

E' editorialista del Messaggero, già collaboratore del Foglio, è stata direttrice dell’Istituto italiano di Cultura di Parigi dal 2012 al 2016 e ha ricoperto il ruolo di capo della segreteria particolare del Ministro per i Beni culturali e Ambientali Alberto Ronchey tra il 1992 e il 1994.