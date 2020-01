Siracusa, droga in casa: 20enne finisce ai domiciliari

Nascondeva in casa 24 grammi di cocaina, 3 ovuli di hashish del peso complessivo di 30 grammi e 3 dosi dello stesso stupefacente, una dose di marijuana, vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, due coltelli a serramanico intrisi di stupefacente e 100 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Si tratta di un 20enne Johnny Pezzinga, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Siracusa.

arresti domiciliari. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.