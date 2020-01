L'Eurialo Siracusa domani al Palacorso contro il Carlentini

E' in calendario per domani la sfida tra l'Eurialo Siracusa e il Carlentini, alle ore 19,30 al PalaCorso.

Per mantenere la prima posizione in classifica generale le aretusee devono necessariamente vincere.

“Sarà una partita aperta a qualsiasi risultato – spiega il vicepresidente Salvo Corso – ma noi proveremo a sfruttare il fattore campo per restare in vetta alla classifica. Affronteremo una squadra forte e lo faremo consapevoli delle nostre qualità. La gara potrebbe essere lunga e combattuta e per questo motivo sarà importante mantenere sempre alta la concentrazione. Di certo sarà una bella partita e ci sarà da divertirsi. Speriamo che alla fine possiamo essere noi a festeggiare la vittoria, restando così in vetta alla classifica”.

Indisponibile Mary Mangano per un infortunio alla caviglia in via di guarigione, i tecnici Francesco Italia e Daniela Cianflone dovrebbero recuperare Giulia Di Martino e Giulia Cappellani, entrambe a riposo precauzionale ieri sera durante il test contro la Paomar.