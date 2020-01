Siracusa, vertenza Forté: incontro tra i commissari e i sindacati

I Commissari Straordinari del gruppo Meridi, proprietario dei supermercati Forté hanno incontrato ieri i sindacati, illustrando tempi e metodi per cercare di risollevare l'azienda ed un marchio con circa 600 lavoratori. In provincia di Siracusa i lavoratori coinvolti in questa spinosa vertenza sono una trentina, impiegati nei punti vendita di Siracusa, Noto, Pachino e Canicattini Bagni.

Nei primi 30 giorni i commissari analizzeranno e verificheranno le motivazioni dell'ammonatare debitorio della Meridi e nei successivi 30 giorni individueranno le soluzioni che andranno al vaglio del Mise e del Tribunale.

"Una situazione che continua ad essere difficile - dichiara Alessandro Vasquez Segretario Generale Filcams Cgil di Siracusa - ma che può fare intravedere una speranza. Abbiamo registrato massima disponibilità da parte dei commissari che oltre ad entrare tecnicamente sui metodi e meriti della procedura hanno messo sul tavolo con chiarezza che se c’è speranza di salvare questa azienda e i lavoratori - prosegue - la prima cosa da fare è attivare di nuovo i punti vendita dato che ne sono rimasti aperti 71 su 92 con la ricerca di nuovi fornitori e parallelamente verificare le condizioni di renderli di nuovo appetibili per eventuali acquirenti. In primis l’impegno condiviso con i commissari è quello di richiedere la cassa integrazione per sostenere i lavoratori e cercare di dare almeno un po’ di ossigeno ai lavoratori e alle loro famiglie.”