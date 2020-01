Siracusa, al via la rimozione della motovedetta abbandonata dal molo Sant'Antonio. IL VIDEO

Era stata donata al Comune dalla Guardia Costiera e sistemata in un angolo del parcheggio del Molo Sant'Antonio a voler significare il legame tra Siracusa e il mare. All'alba di oggi sono iniziate le operazioni di rimozione.

Negli anni era diventata ricettacolo di ogni tipo di rifiuto oltre che rifugio per senzatetto. Diversi anni fa uno di loro fu trovato morto proprio all'interno dell'imbarcazione.

La sua vicinanza al parcheggio degli autobus turistici e alla banchina di attracco delle navi da crociera era ormai inaccettabile. In molti hanno chiesto la sua rimozione che è stata effettuata all'alba di oggi, grazie ad un emendamento dei "Democratici per Siracusa" approvato nell'ambito del bilancio di previsione a agosto scorso che prevedeva i fondi necessari per l'operazione di rimozione.

"Un grande successo per rendere decoro ad un'area particolarmente frequentata, da siracusani e da turisti - dichiara l'assessore Andrea Buccheri - per quello che ormai era, a tutti gli effetti, un rifiuto speciale".