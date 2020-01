La provincia di Siracusa quart'ultima in Sicilia per numero di imprese femminili

Quart'ultimo posto e saldo negativo (-16) per la provincia di Siracusa per presenza di imprese femminili.

Questo quanto stabilisce UnionCamere Sicilia, sull’andamento delle imprese “rosa” nel terzo trimestre 2019. La provincia aretusea è dietro, nell'ordine, a Catania 24.623; Palermo 23.505; Messina 14.488, Trapani 12.238 e Agrigento 10.246 e precede Ragusa 8.685, Caltanissetta 6.053 (-12) ed Enna 4.215.

La classifica nazionale vede la Sicilia ottenere una posiione di tutto rispetto: quarta alle spalle della Campania, terza, del Lazio, seconda regione, e della prima, la Lombardia con 180.260 imprese registrate. Il numero delle imprese registrate nell’Isola è di 114.216, con 1.459 iscrizioni, 1.168 cessazioni e un saldo positivo di 291. In generale, il saldo è positivo per quasi tutte le regioni e anche per l’Italia, tranne Liguria e Friuli Venezia Giulia ma per un numero molto esiguo.

“I settori più rosa sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio, ma anche l’agricoltura, silvicoltura e pesca, le attività di alloggio e di ristorazione, servizi e manifatturiero – il segretario generale di Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro - a seguire attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, le costruzioni”.