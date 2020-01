Siracusa, Bando Fami: al Comune finanziamento di 460.000 euro

Il Comune di Siracusa si è classificato 18mo, unica città siciliana tra i 28 territori finanziati da uno dei bandi FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020) che ha l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio. Nello specifico il Comune ha partecipato alla selezione “Governance dei servizi”.

Il finanziamento di 460.129,45 euro del Ministero dell’Interno, da utilizzare in due anni, permetterà l’avvio di un ufficio dedicato ai cittadini stranieri, con la duplice finalità di facilitare il loro accesso ai servizi pubblici e al contempo di lavorare con questi ultimi sotto il profilo formativo per qualificare, potenziare e rendere accessibile la loro offerta ai cittadini stranieri.

Siracusa, capofila del progetto, sarà coadiuvata per l’attuazione delle singole azioni da un partenariato, che è stato selezionato attraverso un bando pubblico, composto da Enti sia del pubblico che del privato, che da anni operano sul nostro territorio nell’ambito dell’immigrazione.

AccoglieRete Onlus, Oxfam, Arci Siracusa, CIAO (Centro Interculturale di Aiuto ed Orientamento) - Maristi Siracusa, CPIA “A. Manzi”, Impact Hub Siracusa, partecipando al bando di co-progettazione hanno ideato insieme all’ufficio comunale “Programmi complessi” le linee d’intervento del progetto partendo dai bisogni rilevati sul territorio.

“L’ufficio, denominato “Comune dei Popoli” - ha detto l'assessore alle Politiche per l'Innovazione Rita Gentile - sarà ospitato in una parte di “Casa Minniti”, alla Giudecca".