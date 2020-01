Siracusa, in arrivo 3 nuovi magistrati: 1 per la Procura, 2 per il tribunale

Tre nuovi magistrati in arrivo a Siracusa, uno per la Procura e due per il tribunale.

L'annuncio arriva dal parlamentare del M5S, Paolo Ficara: "Grazie alle risorse inserite nella legge di bilancio, il Ministero della Giustizia ha potuto completare la revisione delle piante organiche. Siamo consapevoli che questa non è la soluzione definitiva e che la Procura di Siracusa, in particolare, necessita di altri rinforzi. E' un primo tassello, dopo 5 anni di blocco. Il passo successivo deve ora essere quello di completare la dotazione organica".

"I dati del Ministero mostrano quanto attuale sia la necessità di rinforzi per la magistratura aretusea - aggiungono Ficara e il deputato regionale, Stefano Zito - I procedimenti iscritti al Tribunale di Siracusa sono nettamente superiori alla media nazionale, con un indice pro capite pari a 798. Per quanto concerne le pendenze, il numero dei procedimenti pendenti pro capite è anch'esso superiore alla media nazionale, con 1.296 pendenze pro capite.

Quanto agli uffici requirenti - proseguono - rimangono elevate le iscrizioni pro capite negli uffici di Siracusa: 742. Elevato è anche il numero di procedimenti pendenti per magistrato: 1.054. Non mancano però - concludono - segnali positivi come, ad esempio, la tendenza alla riduzione nel periodo 2014-2018 delle iscrizioni e una riduzione dei tempi di definizione dei giudizi, penali e civile, in tutti i tribunali del Distretto di Catania, di cui Siracusa fa parte".