Siracusa, sequestrati oltre 20 mila chili di limoni turchi non idonei al consumo

Non erano idonei al consumo umano e, per tale motivo, ieri, sono stati sequestrati oltre ventimila chili di limoni varietà Meyer di provenienza Turca, ad un'azienda importatrice. L’operazione è stata portata a termine dall’Ispettorato centrale per la qualità e la repressione delle frodi agroalimentari della sede distaccata di Catania insieme al Corpo forestale della Regione Siciliana.

Il prodotto sequestrato sarà obbligatoriamente avviato alla distruzione.

“Nel nuovo anno - annunciano dalla Forestale - si procederà alla intensificazione dei controlli congiunti tra Icqrf Sicilia e Corpo forestale della Regione Siciliana per contrastare le forme illegali di commercializzazione, con particolare riguardo alle merci agroalimentari importate e spacciate come italiane tanto a difesa, sia delle produzioni nazionali, ivi compresi i prodotti di qualità Dop, Igp e biologici, sia della sicurezza alimentare per i consumatori”