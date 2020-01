Priolo Gargallo, inquinamento: via alla mappatura tematica del territorio

Migliorare la qualità dell’aria, contenere il rischio industriale e risanare l’ambiente. Questi gli obiettivi dell'Amministrazione di Priolo Gargallo che, tramite una delibera di Giunta, ha dato il via alla realizzazione di una piattaforma integrata GIS-DBMS, attraverso la creazione di un SIT, Sistema Informativo Territoriale. Un unico database che conterrà tutte le informazioni acquisite, per produrre una mappatura tematica del territorio.

“Saranno censite – ha fatto sapere il Sindaco, Pippo Gianni - tutte le sorgenti, anche solo potenziali, di emissione degli stabilimenti che ricadono nel nostro territorio. Individuati i siti – ha continuato il primo cittadino – sarà progettato un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, studiando le interferenze degli inquinanti in rapporto alla popolazione e con le infrastrutture di trasporto. Tutto ciò – ha concluso il Sindaco Gianni – determinerà un miglioramento della qualità dell’aria e del rischio industriale”.