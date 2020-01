Domani la Notte nazionale del Liceo Classico anche a Siracusa

Torna anche quest'anno la Notte nazionale del Liceo Classico in programma domani sera, a partire dalle ore 18 e fino alle 24, al “Gargallo” di via Luigi Monti alla Pizzuta.

Si comincia con la messa in scena di “Misteri di donne” e “Donne allo specchio”, corti teatrali che prendono spunto da figure storiche al femminile per poi calarle nella realtà. Poi un “Viaggio tra il sacro e il profano”, un laboratorio teatrale, un tableau-vivant “La magia delle arti”, quindi uno spazio dedicato alla scienza con il laboratorio di fisica che mostrerà “Il mondo reale attraverso il filtro dei nostri sensi”. A chiudere l'evento il concerto del gruppo “Neogrado” composto, anche, da studenti del musicale.

“Una grande festa, con i nostri ragazzi che metteranno in scena il loro estro e, soprattutto, il lavoro di rilettura e apprendimento di testi classici e non solo. Andremo avanti per diverse ore – ha detto Consuelo Rogasi, coordinatrice del progetto – Tutte le classi sono state coinvolte in questo progetto e i visitatori potranno spostarsi tra le aule, l’auditorium ed i laboratori, per seguire le performance dei ragazzi.”