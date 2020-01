Siracusa, tagliare i pass per la Ztl: avviata verifica sulle concessioni

Tagliare il numero dei permessi rilasciati per la zona a traffico limitato di Ortigia. Con questo obiettivo l'amministrazione comunale ha avviato una verifica generalizzata sul sistema di concessione dei pass.

La verifica è alle prime battute e l'attenzione per adesso è rivolta ad alcune categorie: alle ditte di impiantistica che effettuano periodicamente interventi nei palazzi di Ortigia e che hanno la disponibilità del pass per l'intero arco dell'anno; ai fornitori delle attività commerciali che non rispettano gli orari di consegna, limitati alle prime ore del mattino e, comunque, non oltre le 11 dei giorni feriali; e ai residenti di Ortigia che abitano fuori dalla Ztl.

“Non faremo nulla di particolarmente eclatante – commenta l'assessore alla Mobilità e trasporti, Maura Fontana – ma ci limiteremo a una più rigorosa osservanza dei provvedimenti emessi nel rispetto stesso degli obiettivi che si vogliono raggiungere con l'istituzione di una Ztl. Ciò che è certo è che il numero dei permessi e troppo alto in rapporto ai residenti e alle attività che insistono su Ortigia e abbiamo già rilevato che le autorizzazioni non vengono utilizzate in modo corretto. In ogni caso, se si dovesse arrivare a delle revoche, rimborseremo il costo per i permessi in rapporto all'utilizzo effettuato”.