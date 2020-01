Smog nascosto in casa, Tiralongo in azione su Striscia la Notizia. VIDEO

Torna in azione il baby sindaco di Siracusa, inviato di Striscia la notizia. Leonardo Tiralongo, nella puntata andata in onda ieri sera su Cabale 5, si è occupato di inquinamento indoor e dei metodi per ridurre la concentrazione di composti organici volatili, sostanze pericolose per l'organismo, grazie alla collaborazione con l'Università di Bari e con la Società Italiana di Medicina Ambientale

