Siracusa, contrasto alle piazze di spaccio: sequestrate munizioni e droga, arrestati in due e denunciato un giovane. VIDEO

Continuano le operazioni antidroga della Polizia di Stato, con il supporto delle unità cinofile, al fine di contrastare le pizze di spaccio a Siracusa. Proprio nella giornata di ieri, le operazioni hanno portato all'arresto di Rosa Montalto, siracusana di 47 anni, di Angelo Giardina, siracusano di 19 anni e alla denuncia di un giovane, B.M., di 21 anni. All'interno di uno stabile di via Algeri trovati e sequestrati 650 grammi di marijuana.

Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare in casa di Montalto, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato oltre 220 grammi di cocaina e 19 cartucce calibro 22.

Mentre, in casa di Giardina, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 84 grammi di marijuana, 6 grammi di hashish, vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 305 euro in contanti probabile provento degli illeciti guadagni.

Giardina è stato sottoposto agli arresti domiciliari e la Montalto è stata condotta in carcere.

Infine, a seguito di un’ultima perquisizione domiciliare, sempre effettuata in un’abitazione in via Algeri, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato circa 15 grammi di marijuana ed hanno denunciato B.M., ventenne siracusano, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.