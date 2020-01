Noto, la nazionale di ciclismo su strada si è allenata al Velodromo Paolo Pilone

La nazionale di ciclismo su strada si alleneranno fino a sabato in Sicilia, ed in particolare un allenamento è stato fatto al Velodromo Paolo Pilone di Noto.

"I ragazzi si sono allenati in una struttura d’eccellenza” - commenta Renato Di Rocco, presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, ieri a Noto per incontrare il sindaco Corrado Bonfanti durante la conferenza stampa organizzata a Palazzo Ducezio.

“L’idea di venire ad allenarci su pista - ha detto l’ex Campione del Mondo nell’Americana in coppia con Silvio Martinello - ci ha permesso di poter portare con noi le bici che utilizzeremo a Berlino, così da poterle testare e migliorare il nostro assetto gara. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro e dato un segnale importante: la pista oltre ad essere un luogo sicuro dove allenarsi è anche adatta per preparare corse su strada”.