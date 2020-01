Siracusa, arrivano le bodycam per la Polizia municipale

Gli agenti della Polizia municipale di Siracusa saranno dotati di "bodycam", vale a dire microcamere che si portano sull'uniforme per registrare tutto quanto accade durante gli interventi operativi.

L'amministrazione comunale ne acquisterà 60 per una spesa complessiva di 9.540 euro oltre l'iva.

L'acquisto si è reso indispensabile per dirimere gli attacchi di cui spesso sono fatti oggetto i vigili in servizio nel momento in cui si trovano a rilevare infrazioni: verrebbero spesso accusati di comportamenti scortesi e offensivi. Oltre a ciò anche per scoraggiare le aggressioni verbali subite dagli agenti durante il servizio.

Le bodycam, invece, registrando tutto quanto accade durante gli interventi dovrebbero fungere da deterrente a questo tipo di condotte.