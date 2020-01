Sicula Leonzio, in difesa arriva Matteo Bachini

La Sicula Leonzio rafforza il reparto difensivo con l'arrivo, a titolo definitivo, di Matteo Bachini, classe 1995, che proviene dalla FC Arzignano Valchiampo.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, colleziona le prime esperienze tra i professionisti con Lucchese e Tuttocuoio. Nel 2017/18 arriva alla Juve Stabia, con cui ha collezionato 30 presenze, prima di trasferirsi allo Spezia in Serie B. Nel gennaio 2019 Bachini passa al Piacenza, prima dell’arrivo in estate all’Arzignano Valchiampo, con cui ha disputato 16 gare tra Campionato e Coppa Serie C.

Il calciatore ha firmato un contratto con la Sicula Leonzio fino al 30 giugno 2021.