Noto, appaltata l’attività di manutenzione delle strade cittadine

È stata appaltata ieri l’attività di manutenzione delle strade cittadine che sarà dedicata alla sistemazione delle buche e dei piccoli tratti ammalorati.

A darne notizia è il primo cittadino, Corrado Bonfanti. Lavori in corso questa mattina in Via Salvemini per la ripavimentazione dell’ultimo tratto e la rotatoria all’ingresso di Noto, zona Nord.