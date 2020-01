Floridia, nascondeva in casa hashish e cocaina: arrestato

Nascondeva in casa un involucro di plastica contenente hashish per un peso complessivo di 45 grammi, 16 dosi già confezionate di cocaina per un peso complessivo di 5 grammi, più il confezionamento della sostanza stupefacente e 400 euro in contanti, probabile frutto dell’attività di spaccio.

La scoperta dei Carabinieri a seguito di perquisizione domiciliare in casa di Vincenzo Bramante, 33 anni, siracusano, disoccupato e pregiudicato.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.